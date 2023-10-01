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المقاصة يتسلح بـ20 لاعبا لمواجهة السكة الحديد غدا فى دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق حجاج، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، قائمة فريقه لمواجهة السكة الحديد، المقرر لها غدا في الجولة الثانية من دوري المحترفين. 

 

وضمت القائمة 20 لاعبا هم: 

 

1- أحمد طارق سليمان

2- محمد جنش  

3- عبد الرحمن زين

4- حماده فاروق

5- مهند أفرج

6- عبد الكريم مصطفى

7- أحمد رضا

8- يحيى زكريا 

9- عبدالرحمن الشرنوبي 

10- آدم وجيه 

11- عبد الرحمن بوجبا

12- يوسف عطاي 

13- خالد فتحي 

14- يوسف مظهر 

15- زياد أشرف

16- احمد رأفت

17- سيف مهدي 

18-كريم ببا

19- أحمد فتحي

20- إسلام عبدالنبي

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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