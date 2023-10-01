شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة بطلاً للنسخة الأولى لبطولة كأس السوبر للسيدات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق وادي دجلة بطلاً للنسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري للسيدات بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على فريق توت عنخ آمون، في المباراة التي أقيمت على ملعب حسن الشاذلي بنادى الترسانة.

حرصت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على ملف الكرة النسائية، على حضور اللقاء وتسليم الكأس للفريق الفائز.

استحدث مجلس إدارة اتحاد الكرة بطولة كأس السوبر للكرة النسائية لأول مرة، ضمن مساعي الاتحاد لتطوير الكرة النسائية ودعمها للمنافسة بقوة على الألقاب الدولية والقارية.