شكرا لقرائتكم خبر عن ختام سباق المونت جلالة كريستال اكواثلون بمهرجان البحر الأحمر الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم سباق المونت جلالة كريستال اكواثلون ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.

وشهد السباق مشاركة عدد كبير من الجنسيات المختلفة، ويتكون السباق من عدة مسافات، حيث يتعين على المشاركين قطع مسافة 1.5 متر في السباحة و10 كيلومترات في الجري، ثم مسافة 750 مترا في السباحة و5 كيلومترات في الجري، وأخيرًا مسافة 350 مترا في السباحة و2.5 كيلومتر في الجري.

ويتطلب السباق مهارات في السباحة واللياقة البدنية والتحمل.

تنظم هذه الفعالية boost Egypt بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية في الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة.

هذا وقد حضر السباق كل من: أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية، وشريف فتحي، مدير السباق، بالإضافة إلى أعضاء الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.

يعد مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية وجهة مهمة لعشاق الرياضة والمغامرة، حيث يوفر فرصة للاستمتاع بالأنشطة الرياضية في بيئة ساحرة ومثيرة.

يأتي هذا السباق ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسعى إلى تعزيز النشاط الرياضي والسياحي في المنطقة وتعزيز صحة ولياقة الفرد.