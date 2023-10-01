شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج بلقب البطولة العربية الأولى للبادل بعد الفوز على الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج المنتخب المصري للبادل بلقب البطولة العربية الأولى للبادل المقامة خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر الجاري بمشاركة 11 دولة.

وحصد الفراعنة اللقب بعد فوزهم على المنتخب الكويتي بنتيجة 2-0 في الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملاعب ندا الشباب بالإمارات.

وتضم قائمة أبناء النيل بالبطولة 8 لاعبين وهم: "علي زغلول - جورج واكيم - يوسف حسام - أحمد علاء زعتر - عمر طارق - شريف مخلوف - محمد أحمد السيد - علي شقير".

وضمن إطار نفس مواجهات اليوم أيضًا، حصل المنتخب القطري على الميدالية البرونزية بعد تفوقه على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1.

وشهدت منافسات النهائي، حضور مكثف من الجماهير والمسؤولين، وعلى رأسهم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل، الرئيس الفخري للاتحاد العربي، والمهندس أحمد غنتوري رئيس الاتحاد العربي للبادل، وإسماعيل الهاشمي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات للبادل، وخالد غانم الخليفي عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة.