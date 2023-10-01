شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للصم للتأهل لنصف نهائى كأس العالم لكرة القدم بماليزيا والان مع تفاصيل الخبر
وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبوا منتخب مصر لكرة القدم للصم في المونديال، مؤكداً أن هذه النتائج تأتى استمرارا للنتائج الطيبة التي تحققها الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة، فى ظل ما تشهده مصر من تقدم وتطور، ودعم كبير من القيادة السياسية.
وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال الرياضيين والبارالمبيين من خلال توفير كافة سُبل النجاح أمامهم، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة والأوليمبية واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف البطولات.
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