حاتم بطيشة يثير الغضب بإيحاء خارج لدعم شيكا.. ومطالب بإيقافه.. وإبراهيم سعيد: اللي قاله مينفعش يطلع على الشاشة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أثار حاتم بطيشة، معلق قنوات أون تايم سبورتس، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب إيحاء خارج خلال تعليقه على مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال حاتم بطيشة تعليقا على هدف سجله محمود شيكابالا قائد الفريق: “اللي يقولك شيكا انتهى، قوله دا..... بالظبط كدة”.

وطالبت الجماهير، إدارة قنوات أون تايم سبورتس بإيقاف حاتم بطيشة، بسبب الإيحاء الخارج.

من جانبه، فتح إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، النار على حاتم بطيشة، وقال في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «النهار»: «موقف حاتم بطشية، في مباراة الزمالك وأرتا سولار، معجبنيش، اللفظ اللي طلع منه مينفعش، اللفظ ده مينفعش يطلع على الشاشة».

وأضاف: «هناك عمالقة في التعليق، مثل الراحل حمادة إمام ومحمود بكر، بالإضافة إلى ميمي الشربيني، كانوا بيعلقوا على مباريات للأهلي والزمالك في الدوري وأفريقيا وانتماءتهم لم تظهر خلال التعليق».

وتابع: «اللفظ اللي قاله حاتم بطيشة، مينفعش يطلع على الشاشة، ممكن نقوله بينا وبين بعض ولكن مش على التلفزيون».

وأتم: «المذيع بيقلل مننا في كل حاجة، إحنا وصلنا لمرحلة كل واحد حافظ إفيه يطلع يقوله!».

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا على أرتا سولار بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على استاد القاهرة في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات بعد فوزه في مجموع المباراتين بنتيجة 4-3.