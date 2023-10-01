الامارات | تأهل الإفريقي ومودرن فيوتشر لدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق الإفريقي التونسي ومودرن فيوتشر المصري لمرحلة المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الإفريقية).

وفاز الأفريقي 3 / صفر على ضيفه بحر دار كيمينا الإثيوبي، فيما تغلب مودرن فيوتشر 4 / 1 على ضيفه سينجيدا بيج ستارز التنزاني، اليوم الأحد، في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة الأفريقية.

وعلى ملعب (حمادي العقربي) بالعاصمة التونسية، افتتح بسام الصرارفي التسجيل للأفريقي في الدقيقة 14، فيما أضاف زميلاه النيجيري كيجسلاي إيدوه وحمدي العبيدي الهدفين الثاني والثالث للفريق التونسي في الدقيقتين 30 و43 على الترتيب.

بتلك النتيجة، تمكن الإفريقي من تعويض خسارته صفر / 2 أمام منافسه الإثيوبي في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما قبل أسبوعين، ليظفر بورقة الترشح لدور المجموعات بفوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وعلى ملعب (الأهلي وي السلام) في العاصمة المصرية القاهرة، حقق مودرن فيوتشر فوزا كبيرا 4 / 1 على سينجيدا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين بتنزانيا انتهت بفوز سينجيدا 1 / صفر، لينتزع فيوتشر بطاقة الصعود بفوزه 4 / 2 في إجمالي لقائي الذهاب والإياب.

وبادر فيوتشر بالتسجيل مبكرا بواسطة أحمد عاطف في الدقيقة الخامسة، لكن معروف تشاكي أدرك التعادل لسينجيدا في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد أحمد رفعت التقدم لفيوتشر من جديد بتسجيله الهدف الثاني للفريق المصري في الدقيقة 53، قبل أن يلعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين عقب طرد محمود رزق في الدقيقة 55.

ورغم النقص العددي، أضاف عمر كمال وناصر ماهر الهدفين الثالث والرابع لفيوتشر في الدقيقتين 68 والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتأهل سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي لدور المجموعات أيضا، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه سانت إيلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

واستفاد الفريق الجنوب أفريقي من فوزه 3 / 1 في لقاء الذهاب، الذي أقيم بملعبه، ليفوز 4 / 2 في مجموع المباراتين.

ولحق ديابل نوار من الكونغو برازافيل بركب المتأهلين لمرحلة المجموعات، بعدما كرر تفوقه على ضيفه مايسترو يونايتد الزامبي، حيث تغلب عليه 2 / صفر.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بزامبيا انتهت بفوز ديابل نوار 2 / 1 أيضا، ليأتي صعود لدور المجموعات في البطولة عن جدارة واستحقاق.