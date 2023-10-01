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الإيقاف يلاحق الزمالك 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024 .

وجاءت عقوبات مباراة نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب كالتالي:

عقوبات الزمالك :

إيقاف عبد الله طارق مترجم فريق الزمالك أربع مباريات وتغريمه ماليًا 20000 جنيهًا وذلك بسبب السلوك غير الرياضي.

عقوبات المقاولون العرب:

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيهًا بسبب النزول الجماعي للاعبين الإحتياطيين والأجهزة المعاونة إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف .

عقوبات مباراة بلدية المحلة وسموحة:

إيقاف محمد عبد الرازق عبد الفضيل لاعب نادي بلدية المحلة مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

عقوبات مباراة إنبي وطلائع الجيش:

إيقاف أحمد محمد يوسف السيد لاعب نادي إنبي مباراة واحدة بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة .

عقوبات مباراة الإسماعيلي و الاتحاد:

توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 20000 جنيهًا وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير.
إيقاف عامل غرفة خلع الملابس بنادي الإسماعيلي حتى نهاية الدور الأول وذلك لما بدر منه.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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