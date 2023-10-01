جوزيه مورينيو: رفضت أكبر عرض لمدرب في تاريخ كرة القدم لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي عن انطلاقته مع الفريق الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه رفض عرضاً ضخماً خلال موسم الانتقالات الماضي.

قال مورينيو في تصريحات صحفية قبل مباراة، اليوم، أمام فروسينوني: "صحيح البداية الحالية هي الأسوء في تاريخ النادي ومسيرتي كمدرب".

تلقى روما هزيمة من جنوي بنتيجة 4-1، يوم الخميس الماضي في إطار منافسات الأسبوع السادس بالدوري الإيطالي.

أضاف: "لكن صحيح أيضًا أن روما لم يسبق له التأهل إلى نهائيين أوروبيين متتاليين في تاريخه من قبل".

تابع: "تلقيت أكبر عرض لمدرب في تاريخ كرة القدم، ورفضت لأنني أخبرت مجلس إدارة النادي واللاعبين والمشجعين أنني مستمر، وأعطيتهم كلمتي".

اختتم: "مستمر مع الفريق حتى 30 يونيو 2024 وأقاتل من أجل الفريق ولم تطلب مني الإدارة الرحيل، لهذا مستمر في القتال ولست خائفاً".

يذكر أن الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا اشار في وقت سابق إلى أن الهلال السعودي قدم عرضا لمورينيو براتب 30 مليون يورو سنوياً، لكن المدرب رفض.