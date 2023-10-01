فيوتشر يقصي بطل تنزانيا ويتأهل لمجموعات الكونفدرالية



محمد اسماعيل - القاهرة - نجح فريق فيوتشر في التأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد عبور عقبة فريق سينجيدا التنزاني والفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على ملعب السلام.

وظهر فريق فيوتشر بمستوى مميز منذ بداية المباراة ونجح في السيطرة على مجريات الأمور، حيث نجح أحمد عاطف مهاجم فيوتشر في إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 5 بينما أحراز معروف تشاكي لاعب فريق سينجيدا التنزانى هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني أضاف أحمد رفعت الهدف الثاني لفيوتشر في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وأحرز عمر كمال الهدف الثالث في الدقيقة 68، واختتم الأهداف ناصر ماهر في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة تأهل فريق فيوتشر إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين 2/4.