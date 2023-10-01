رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، بالنادي الأهلي التعاقد مع سيف عابد، لاعب الزمالك، السابق للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأحمر بداية من الموسم الجديد.

وقال خالد العوضي خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن سيف عابد وقع على عقود الانضمام إلى النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة.

وأضاف أن الهدف حاليا تدعيم صفوف الفريق، من أجل المنافسة والفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة وتلبية متطلبات الأجهزة الفنية.

ومن جانبه عبر سيف عابد، المنضم لصفوف الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي، عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أن الانضمام للأهلي شرف كبير لأي لاعب، وأنه يحلم بأن يتوج معه بكل بطولات الموسم الجديد.

وأضاف أنه لم يتردد في الموافقة على عرض النادي الأهلي، الذي فضل الانتقال إليه رغم امتلاكه العديد من العروض من أندية محلية وخارجية، لرغبته في كتابة تاريخ جديد، وأن يتواجد مع الفريق وسط مجموعة اللاعبين أصحاب الخبرات والشعبية الكبيرة.