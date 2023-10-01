شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان ختام بطولة الجمهورية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 56 والتى تستضيفها المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد.

وأقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشملت مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة بمشاركة 21 ألفا من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى جميع الرياضيين الذين شاركوا بالبطولة على المستوى التنافسي الذى قدموه خلال مراحل البطولة المختلفة، وكذا الفائزين بالمراكز الأولى فى الألعاب التى تضمنتها، مشيراً إلى أن البطولة خلقت رواجاً رياضياً على مدار أيام تنفيذها بالمحافظة الباسلة.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى دعم الوزارة لبطولة الجمهورية للشركات والتى تأتى ضمن سياسة الوزارة فى نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين المواطنين والعاملين بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص بما ينعكس بالإيجاب على تطوير الأداء، مبيناً أن البطولة تشهد تطورا ملحوظا عاما تلو الآخر مع زيادة أعداد المشاركين بها وقوة المنافسة، وكلها عوامل تؤكد مدى نجاح البطولة وتميزها.

فيما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد، مشيراً أنه قد تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات من دعم لوجيستي وتجهيزات لأماكن الألعاب والإقامة للفرق الرياضية واللاعبين والوفود المشاركة بالبطولة.

حضر الختام من وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف البجرمى وكيل الوزارة للمدن الشبابية، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية.