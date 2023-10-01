شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم ينتظم فى مران الأهلى الجماعى غدا وجاهز لمباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، في مران فريقه الجماعية بدءا من غد الإثنين، بعد شكواه من الإصابة بكدمة في الركبة، وغيابه عن المشاركة في مباراة سان جورج الإثيوبي الأخيرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يكون رضا سليم جاهزا من الناحية الطبية لمباراة إنبي، ولكن قرار مشاركته سيكون وجهة نظر مارسيل كولر المدير الفني، الذي سيحدد دخول اللاعب لقائمة المباراة أو استمرار غيابه.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي إرسال التقارير والفحوصات الطبية الخاصة بأكثر من لاعب بالفريق للخبير النمساوي كريستيان فينك الذي يقوم بعلاج وإجراء جراحات للاعبي الأهلي المُصابين على مدار السنوات الأخيرة.

وينوي الأهلي إرسال فحوصات محمود متولي، مدافع الفريق للخبير النمساوي، بعدما عانى اللاعب من إصابات مُتتالية الفترة الماضية آخرها في العضلة الأمامية حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة من أجل الاطمئنان على متولي الذي يواصل أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، قبل بداية الموسم الحالي وابتعاده عن المشاركة رفقة فريقه في المباريات، حيث يرغب الأهلي في معرفة جاهزية اللاعب للمباريات، حيث اقتربت عودته للمشاركة مع الفريق بشكل تدريجي.