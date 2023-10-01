شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزانى بالكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على سينجيدا التنزانى بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المواجهة منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، ليتأهل إلى دور المجموعات للبطولة.

أحرز أهداف فريق مودرن فيوتشر كل من: أحمد عاطف فى الدقيقة 5، وأحمد رفعت فى الدقيقة 53، وعمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 68، وسجل ناصر ماهر الهدف الرابع فى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما جاء هدف سينجيدا التنزاني الوحيد عن طريق معروف تشاكى فى الدقيقة 28.