شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجتمع بلاعبى المصرى عقب العودة للتدريبات استعدادا للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي، بقيادة على ماهر، اجتماعا سريعا مع لاعبيه، اليوم الأحد، منحهم خلاله بعض التعليمات الفنية لتصحيح أخطاء المباراتين السابقتين، استعدادا لمواجهة الداخلية في الجولة الثالثة من الدورى.

وعاد الفريق للتدريبات الجماعية، اليوم الأحد، بعدما منحهم على ماهر يوما واحدا راحة سلبية، للمستبعدين من مواجهة فاركو الأخيرة، بينما منح اللاعبون الذين خاضوا مواجهة فاركو يومين راحة على أن يعودوا للتدريبات اليوم الأحد.

وحقق المصرى البورسعيدى فوزا مثيرا على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024.

وحصل المصرى على أول ثلاث نقاط في الدوري عقب فوزه الأخير على فاركو بهدف دون رد في مواجهة شهدت جدلا تحكيميا واضحا، وجاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمى: عصام ثروت، والدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - محمد دبش - حسين السيد، والوسط: إلياس الجلاسي - محمود حمادة - سمير فكري، والهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي - محمد الشامي.