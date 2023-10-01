شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: تغريم الإسماعيلى 20 ألف جنيه.. وإيقاف لاعبىّ إنبى وبلدية المحلة مباراة واحدة.

تغريم الإسماعيلى 20 ألف جنيه.. وإيقاف لاعبىّ إنبى وبلدية المحلة مباراة واحدة

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