منتخب مصر لكرة الصالات النسائية يفوز على آيرو سبورت 12 / 0 وديا

القاهرة - سامية سيد -

اختتم منتخب مصر لكرة الصالات النسائية، بقيادة نادر رشاد، اليوم معسكره بالفوز على فريق آيرو سبورت للكرة النسائية وديا بنتيجة 12 / 0، أحرز الأهداف شروق إبراهيم 4 أهداف، أمينة وليد 3 أهداف، يارا صبري هدفين، جني محمود هدفين، إسراء فرج هدف.

ويبحث الجهاز الفني بقيادة نادر رشاد، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية "صالات" عن إقامة وديات للمنتخب، بعدما تقدم في السابق بمقترح لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بإقامة دوري كرة القدم النسائية "صالات"، أسوة بالدوري الممتاز للرجال "صالات" من أجل توسيع قاعدة الممارسة للعبة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قد قرر في مايو الماضي، تعيين نادر رشاد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة الصالات رجال الأسبق، مديرا فنيا لمنتخب مصر الصالات لكرة القدم النسائية، خلفا للمدير الفني السابق عبد الفتاح عباس.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن عن إقامة أول كأس عالم للسيدات لكرة الصالات، إلى جانب كأس عالم للأندية لكرة القدم سيدات في الموسم المقبل.

وحرصت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، فى التواصل الدائم مع الجهاز الفني والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، لتسهيل مهام المنتخب والاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.