شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ أحمد الجندى بذهبية كأس التحدى العالمى للخماسى الحديث بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأسمى التهاني القلبية إلى الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والبطل الأولمبي أحمد الجندي، بعد تتويجه بذهبية كأس التحدي العالمي في إسبانيا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تواصل دعمها للأبطال الرياضيين والبارالمبيين من خلال توفير كافة سُبل النجاح أمامهم، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة والأوليمبية واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

وكان أحمد الجندى، لاعب المنتخب الوطنى في الخماسى الحديث، قد نجح في الفوز بالميدالية الذهبية لكأس التحدي العالمي المقامة حاليًا في العاصمة الإسبانية مدريد .

وكان أحمد الجندى قد انتزع بطاقة العبور إلى نهائي بطولة كأس التحدي، بعد ما احتل المركز الأول في الدور قبل النهائي بعدما حصل على 1186 نقطة ليعتلى صدارة الترتيب.

جدير بالذكر أن أحمد الجندى حسم تأهله لأولمبياد باريس 2024 في منافسات الخماسي الحديث، بعد حصد لقب بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا.