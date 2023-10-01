شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب البادل بعد تتويجه بلقب البطولة العربية الأولى والان مع تفاصيل الخبر
وجدد الدكتور أشرف صبحي التأكيد على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.
وضمت قائمة المنتخب، 8 لاعبين، وهم: "علي زغلول - جورج واكيم - يوسف حسام - أحمد علاء زعتر - عمر طارق - شريف مخلوف - محمد أحمد السيد - علي شقير".
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