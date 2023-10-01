شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مودرن فيوتشر: قمنا بتصحيح الأخطاء فى الشوط الثانى أمام سينجيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح البرتغالى ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، بأنه قام بتصحيح الأخطاء في أحداث الشوط الثانى أمام سينجيدا التنزانى، لذلك قمنا بتسجيل ثلاثة أهداف.

وأوضح ريكاردو فورموسينيو، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، قائلا: "لا يجب الحديث عن بعض الأمور الفنية ولكن الخروج من المباراة بتسجيل 4 أهداف أمر جيد".

وتأهل فريق مودرن فيوتشر إلى دورى المجموعات من عمر بطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على نظيره سينجيدا التنزانى بنتيجة 4 / 1، وتصبح النتيجة 4 / 2 ذهاباً وإياباً.

أحرز أهداف فريق مودرن فيوتشر كل من: أحمد عاطف فى الدقيقة 5، وأحمد رفعت فى الدقيقة 53، وعمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 68، وسجل ناصر ماهر الهدف الرابع فى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما جاء هدف سينجيدا التنزاني الوحيد عن طريق معروف تشاكى فى الدقيقة 28.