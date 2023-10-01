شكرا لقرائتكم خبر عن حقن بلازما لــ محمد دبش لاعب المصرى قبل مواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدأ محمد دبش، مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمود الشحات، وذلك بعد إصابته قبل أيام بتمزق في العضلة الخلفية خلال المران الأخير للفريق، استعدادًا لمباراة فاركو التي أقيمت الخميس الماضي وانتهت بفوز المصري دون مقابل.

هذا وقد خضع اللاعب لحقن مكان التمزق بمادة البلازما، وذلك سعيًا لتحسن جودة الالتئام وسرعته، قبل أن يحصل على راحة سلبية ليومين، ليبدأ اللاعب خلال أيام قليلة برنامجه التأهيلي المكثف والذي ينتظم من بعده في مران منفرد قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

وعاد الفريق للتدريبات الجماعية اليوم الأحد بعدما منحهم على ماهر يوما واحدا راحة سلبية، للمستبعدين من مواجهة فاركو الأخيرة، بينما منح اللاعبون الذين خاضوا مواجهة فاركو يومين راحة على أن يعودوا للتدريبات اليوم الأحد.

وحقق المصرى البورسعيدى فوزا مثيرا على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024 .

وحصل المصرى على أول ثلاثة نقاط في الدوري عقب فوزه الأخير على فاركو بهدف دون رد في مواجهة شهدت جدلا تحكيميًا واضحا، وجاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمى: عصام ثروت، والدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - محمد دبش - حسين السيد، والوسط: إلياس الجلاسي - محمود حمادة - سمير فكري، والهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي - محمد الشامي.