شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تتوج بلقب بطولة ساوث ويسترن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت المصرية نور الطيب بلقب بطولة ساوث ويسترن للاسكواش، المقامة والتي أقيمت في ولاية هيوستن الأمريكية، بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3 / 1 في نهائي البطولة.

وشاركت نور الطيب في منافسات البطولة من الدور الرئيسي، قبل أن تفوز على تفوز على الجنوب أفريقية ألكسندرا فولر ثم على الفرنسية ميلسيا ألفيز في ربع النهائي، وعلى زميلتها سلمى هاني في نصف النهائي، قبل أن تهزم الأمريكية أماندا صبحي في المباراة النهائية.

يذكر أن بطولة ساوث ويسترن أقيمت في ولاية هيوستن الأمريكية في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى الأول من أكتوبر، بمجموع جوائز 110 آلاف دولار.

جدير بالذكر أن منافسات بطولة الجنوب الغربي للاسكواش، شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبات المصرية وهن: نور الطيب - سلمى هاني - فريدة محمد - هنا رمضان - ندى عباس - سنا إبراهيم - جنا شيحة - زينة مكاوي - نور أبو المكارم.