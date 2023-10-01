شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة لثلاثى الأهلى المصاب لتحديد موعد انتظامهم بالتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد، لاعبو الأهلي، لأشعة جديدة خلال الساعات القادمة، لتحديد موعد انتظامهم في التدريبات الجماعية لفريقهم، بعدما قطعوا شوطا كبيرا من التأهيل عقب الإصابات التي لحقت بهم.

وتعرّض عمرو السولية للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، واشتكى متولي ونيدفيد من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

واقترب الثنائي متولي ونيدفيد من الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية، سواء بعد مباراة إنبي في الكأس أو لقاء الإسماعيلي في الدوري، بعدما خضعا للمرحلة الأخيرة من التأهيل.

فيما يحتاج عمرو السولية لفترة من 10 إلى 15 وما قبل الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي.

ويغيب الثلاثي السولية ومتولي ونيدفيد عن الأهلي منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال فترة الإعداد للموسم الحالي.