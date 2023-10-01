شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح 4 حكام درجة أولى فى اختبار اللياقة البدنية ورسوب 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن إجراء اختبارات الإعادة للياقة البدنية "كوبر"، لعدد 9 حكام من الدرجة الأولى بأحد الملاعب في القاهرة.

وقال المصدر، إن هناك أربعة حكام تجاوزا اختبار اللياقة البدنية بنجاح، هم: محمد يوسف ونادر قمر الدولة وسيد شعبان ووليد عبد الرازق.

وأشار المصدر إلى رسوب خمسة حكام من الدرجة الأولى في اختبارات كوبر، وهم: حسام عزب وخالد جمال الغندور ومحمد الحنفي ومحمد الصباحي ومحمود عاشور، موضحا أن بعضهم تعرض للإصابة أثناء الجرى القصير قبل الجرى مسافات طويلة ما أثر على اجتيازهم الاختبار.

وأكد المصدر أن هناك اختبارات لياقة بدنية جديدة ستجرى بعد 40 يومًا للحكام الراسبين في اختبارات اللياقة البدنية، لكن قد يتم تحديد موعد قبل ذلك لأن الحكام مرشحين لإدارة مباريات في الدورى الممتاز.

وطلب البرتغالي فيتور بيريرا تقييمًا شهريًا لجميع الحكام فى الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني من المراقبين وأعضاء اللجنة، لمعرفة أفضل الحكام بصفة دورية ومنحهم المباريات المهمة ونهائيات البطولات المصرية، وسيتم الإعلان عن أفضل الحكام بصورة دورية لتحفيزهم.

ووضع البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، نظامًا أسبوعيًا لتقييم الحكام فى كل جولة، للوقوف على مستوى الحكام، وكلف إدارة التطوير والتعليم بتجهيز قاعدة بيانات لجميع الحكام المشاركين في إدارة الدورى الممتاز.

وتواصل رئيس لجنة الحكام مع مديري الكرة والإداريين بالأندية فى الدورى الممتاز بأنه سيتم تطبيق الوقت بدل الضائع بالشكل الذى حدث فى المونديال الأخير وبقية البطولات، حيث وصل لـ10 دقائق فى بعض المباريات.