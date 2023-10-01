بطولة فرنسا: رينس يعمّق جراح ليون

الرياص - اسماء السيد - رينس (فرنسا): عمّق رينس جراح ضيفه ليون متذيل الترتيب بفوزه عليه 2 0 الاحد في ختام المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وارتقى رينس مؤقتاً للمركز الثاني في الترتيب برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع بريست الذي يحل ضيفاً على نيس الخامس المتأخر بفارق نقطة (12) في وقت لاحق هذه الأمسية.

ومُني ليون الذي ما زال يبحث عن انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، بخسارته الثانية توالياً والخامسة مقابل تعادلين، ليحتل قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط.

قال المدرب الإيطالي فابيو غروسو الذي استعان به ليون قبل أسبوعين بدلاً من لوران بلان من أجل إعادة الفريق الى السكة الصحيحة "أرى الضوء في نهاية النفق، علينا أن نبحث عنه، ونتعب للوصول إليه".