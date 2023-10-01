ألفاظ خارجة وسلوك غير رياضي.. عقوبات مشددة من رابطة الأندية ضد مترجم الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت عقوبات مباراة نادي الزمالك ونادي المقاولون العرب كالتالي:

عقوبات الزمالك

إيقاف عبد الله طارق مترجم فريق الزمالك أربع مباريات وتغريمه ماليًا 20000 جنيه، وذلك بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم أمين عمر، الذى ذكر فى تقريره أن مترجم الزمالك تعرض له بعض المباراة بألفاظ خارجة.

عقوبات المقاولون العرب

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 جنيه بسبب النزول الجماعي للاعبين الاحتياطيين والأجهزة المعاونة إلى أرض الملعب للاحتفال بالهدف.