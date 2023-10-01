شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية أول البطولة التحضيرية للسباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز نادي الحمرية الثقافي الرياضي بالمركز الأول في النسخة الأولى من البطولة التحضيرية لأندية الشارقة للسباحة، بمشاركة أكثر من 150 سباحاً مثلوا أندية الحمرية والشارقة ودبا الحصن والذيد ومليحة والبطائح.

وحصد الحمرية 46 ميدالية، منها 35 ذهبية و9 فضيات وبرونزيتين، ليحرز كأس المجموع العام في ترتيب المواطنين، وتلاه بنادي الذيد (8 ذهبيات، 15 فضية، 4 برونزيات) ومليحة ثالثاً (ذهبية، 3 فضيات، 6 برونزيات).

شهد البطولة حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي وعضوا المجلس سلطان الشامسي وعيسى بن ركن، وجاسم محمد الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية بمجلس الشارقة الرياضي.

وشكر الشامسي، مجلس الشارقة الرياضي لإشرافه على البطولة، واصفاً إياها بالمهمة لسباحي أندية الإمارة الباسمة من أجل رفع مستوياتهم قبل دخول الاستحقاقات الرسمية.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة بإنجاز فريق الحمرية للسباحة، بعد نيله المركز الأول في البطولة، مشيراً إلى أنه تتويج يؤكد العمل الجاد للفريق من مشرفين وإداريين ولاعبين.

بدوره، وجه حسان التومي أخصائي السباحة بمجلس الشارقة الرياضي الشكر لنادي الحمرية على احتضانه البطولة، مبرزاً مدى أهميتها في الارتقاء بمستوى السباحة لأندية إمارة الشارقة.