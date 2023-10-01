شكرا لقرائتكم خبر عن «البوانيش» يفتتح موسم المحامل الشراعية في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق العالية للبوانيش الشراعية، أحد يومي السبت والأحد المقبلين، بعد التواصل مع الجهات المعنية لتحديد حالة الطقس المناسبة لإقامة السباق الذي سيقام برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويعد الحدث أول السباقات التراثية في الموسم الجديد، ويتجه السباق الذي تبلغ مسافته 7 أميال بحرية، نحو سارية العلم، إلى مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش كاسر الأمواج بالعاصمة، ويتوقع مشاركة 60 بانوشاً.

ويأتي تنظيم السباق ضمن برنامج السباقات التراثية الذي ينفذه النادي في كل موسم، والتي تحمل مفردات التراث الإماراتي العريق، وتنقل رسالة الآباء والأجداد، وإيصالها إلى الأجيال، حيث تعرض تفاصيل الحياة في السابق، وكنوزها الغنية بالإبداع، والشجاعة في ارتياد البحر.

وثمن ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، دعم القيادة الرشيدة للرياضات والأنشطة والفعاليات والمهرجانات التراثية البحرية، والسباقات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والتي تعزز جهود المحافظة على التراث.

وقال إن الإقبال على المشاركة منذ فتح باب التسجيل كان كبيراً، ما يشير إلى أن المنافسة ستكون مثيرة، وشدد على أن فئة البوانيش مهمة للغاية، لاسيما أنها من الفئات التي تسهم في تطوير مهارات البحارة، وتعليمهم أسس قيادة المحامل الشراعية، تمهيداً لوجودهم في سباقات الفئات الكبيرة بفئتي 43 قدماً و60 قدماً.