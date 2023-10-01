شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه إسترليني أسبوعياً.. تفاصيل عقد محمد صلاح مع ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رامي عباس، محامي محمد صلاح مهاجم ليفربول، أن اللاعب المصري يصل دخله الأسبوعي إلى مليون جنيه إسترليني.

وأوضح رامي عباس ضمن درسة أجراها باحثون من كلية هارفارد للأعمال، أن المليون جنيه إسترليني، تشمل راتب اللاعب الأسبوعي وعقود الرعاية مع الأطراف الأخرى، وأن ذلك التقييم يعد توقعاً متحفظاً عن دخل صلاح، بحسب صحيفة «ديلي ميل».

وأكد عباس أن محمد صلاح كان على وشك مغادرة ليفربول قبل الوصول لاتفاق مع إدارة النادي على بنود تمديد تعاقده في صيف 2022 لمدة 3 سنوات.

وقال عن تعثر مفاوضات تمديد العقد «عندما تعرض طلباتك ولا تحصل على أي منها، تبدأ في التفكير بالرحيل عن النادي».

وتطرق محمد صلاح للحديث مع باحثي كلية هارفارد للأعمال، عن شعوره بعد معرفته برفض جميع شروطه لتجديد التعاقد، قائلاً: «كنت أفكر بإيجابية في المفاوضات منذ البداية، لكن عندما أبلغني رامي عباس أن إدارة ليفربول رفضت كل مطالبنا، بدأت أنظر للأمور بشكل مختلف».

وتابع صلاح: «كنت أشعر بأن النادي يرغب في وجودي، وأنا أريد البقاء، لكن لا يمكننا الوصول إلى اتفاق، تمديد عقدي مع ليفربول كان سيصبح واحدة من أهم محطات حياتي، لكن يجب أن نفعلها بالشكل الصحيح».

وقال محمد صلاح: «تعلمت طوال مسيرتي الاحترافية، أنك لو أردت أن تكون ناجحاً يجب عليك الاستثمار في نفسك، ليس فقط من الناحية البدنية، لكن الجانب العقلي أيضاً. هذا يحدث داخل الملعب، ويجب أن يستمر خارجه، أن تتحكم في مشاعرك وتكون مستعداً للضغوط».

وانتقل رامي عباس للحديث عن فترة التفاوض النهائية، مؤكداً أن عرض ليفربول كان بعيداً بشكل كبير عن طلبات محمد صلاح المادية، مردفاً: «فكرت أننا لو استطعنا إقناع النادي بدفع الراتب المطلوب، وتمكن صلاح من اللعب بنفس مستواه في المواسم السابقة، يمكننا توقع وصول إجمالي الدخل الذي يحصل عليه إلى جانب حقوق استغلال الصور، إلى ما يتراوح بين 46.8 إلى 53.7 مليون جنيه إسترليني سنوياً».

ولم تكشف الدراسة عن تفاصيل عقد محمد صلاح مع ليفربول، لكنها أشارت إلى أن اللاعب المصري كان متعاقداً وقتها مع عدد من الرعاة، بينهم أديداس وبيبسي وجوتشي.