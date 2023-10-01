شكرا لقرائتكم خبر عن كاسترو يؤكد جاهزية النصر للقاء استقلال دوشنبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أوضح البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي أنه يواجه صعوبة في اختيار التشكيلة الأساسية قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي الاثنين على ملعب الأول بارك في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

برر كاسترو الذي يعيش نشوة انتصارات فريقه المتوالية أن السبب يعود إلى كتلة اللاعبين المميزين في قائمة فريقه.

وأضاف:ندخل المباراة بطموحات الفوز بالنقاط الثلاث قبل أي فكرة أخرى،جميع المباريات في البطولة ننظر لها بمعيار واحد،مباريات صعبة وقوية ولا خيار غير الفوز دائماً للمواصلة.

وحقق النصر الفوز في ضربة البداية على بيرسبوليس الإيراني 2-0 خارج الديار،ما جعله في صدارة المجموعة.

ويسعى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الاحتفال بأول أهدافه في دور مجموعات دوري أبطال آسيا،وهو النجم الذي كتب ملاحم النجاحات والبطولة والأهداف في ساحة دوري أبطال أوروبا إلى جانب مانشستر يونايتد وريال مدريد.

من جهته،علق المدرب الطاجيكي يوري على المباراة «نعرف أننا في مواجهة صعبة، أمام فريق هجومي ويمتلك رونالدو وساديو ماني».

وتابع: بالتأكيد سوف نلعب بطريقة دفاعية،أكاد أجزم بنسبة 99% هذه طريقتنا المناسبة لمواجهة قوة هجوم النصر.

ولم يختر مدرب النصر بعد قائمة اللاعبين الأجانب الخمسة للمباراة لكن الصورة بدت واضحة بالنسبة لرونالدو وبروزفيتش بالإضافة إلى لابورت الإسباني وتاليسكا ويبقى اللاعب الخامس محصوراً بين البرتغالي أوتافيو والإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي تيليس.