شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة القرآن الكريم في نادي المدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المجلس البلدي في مدينة المدام، بدء التسجيل للمشاركة في جائزة المدام للقرآن الكريم، بالتعاون مع نادي المدام الثقافي الرياضي للعام 2023، وتنطلق التصفيات يومي 21 و22 أكتوبر الجاري.

كما أعلنت اللجنة المنظمة وهيئة الإشراف على الجائزة عن قيمة الجوائز المالية لكل فئة من الفئات المشاركة في جائزة المدام للقرآن الكريم والتي يشارك فيها المواطنون والمقيمون على مستوى الصغار والكبار والذكور والإناث.

وأعرب سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة القوية للنادي ولاعبيه في جائزة القرآن الكريم.