شكرا لقرائتكم خبر عن حارس فالفايك يتعافى بعد سقوط مرعب أمام أياكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي فالفايك الأحد أن حارسه إتيان فاسن، الذي فقد الوعي خلال مباراة أمام أياكس أمستردام بالدوري الهولندي لكرة القدم السبت، يواصل التعافي بعد أن قضى «ليلة هادئة» في المستشفى.

وسقط فاسن بعد اصطدام مع مهاجم أياكس بريان بروبي، ما أثار ذعر رفاقه بالفريق الذين سارعوا بطلب مساعدة طبية.

وأمسك اللاعبون بستائر وحواجز حول حارس المرمى لإبعاده عن أعين الجمهور وبدت الدموع في عيون لاعبي الفريقين بينما تمت الاستعانة بجهاز تنظيم ضربات القلب داخل الملعب.

واستلقى فاسن على الأرض دون حركة لعدة دقائق قبل أن يتم نقله على محفة إلى خارج الملعب.

وبعد إيقاف المباراة أثناء تقدم أياكس 3-2 قال فرانك فان موسيلفيلد مدير فالفايك لمحطة (إن.أو.إس) إن فاسن استعاد الوعي وأكد النادي لاحقا نقله إلى المستشفى.

وذكر فالفايك في بيان الأحد «بعد تطورات الليلة الماضية يمكننا تأكيد أن حارسنا إتيان فاسن قضى ليلة هادئة وواصل طريق التعافي».

وأضاف «الآن من المهم أن يتعافى إتيان في هدوء خلال الساعات والأيام المقبلة، ونود أن نطلب منحه وعائلته الوقت والراحة لإكمال التعافي».