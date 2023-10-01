القادسية يصطدم بمواجهة الجبلين

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وفيها يستقبل القادسية ضيفه الجبلين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.
ويأتي القادسية في صدارة الترتيب بـ16 نقطة، فيما يأتي الجبلين خامسا بـ13 نقطة.
وفي حفر الباطن، يلتقي القيصومة مع نظيره العروبة على ملعب نادي الباطن، ويحتل القيصومة المرتبة الـ17 من نقطتين، بينما يحتل العروبة وصافة الترتيب بـ15 نقطة.
ويحتضن ملعب التعليم في عنيزة موقعة ديربي عنيزة، بين فريقي النجمة والعربي.
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