دوشنبه ضيف خفيف على النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتأهب النصر السعودي للقاء استقلال دوشنبه الطاجيكي على الأول بارك في العاصمة الرياض، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023.

وعلى أرضه وبين جمهوره في الأول بارك، يعيش النصر أفضل حالاته الفنية هذه الأيام، حيث يدخل المعترك الآسيوي متصدرا مجموعته الخامسة برصيد 3 نقاط على حساب بريسبوليس الإيراني، متاهلا للدور التالي لكأس الملك بخماسية مثيرة على نظيره الحزم، ومحتلا رابع ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بـ18 نقطة.

وبكوكبة من النجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو وبتمديد عقود أبرز المحليين منهم سلطان الغنام الذي مدد تعاقده مع النصر وشارك في التدريبات الأخيرة يتأهب العالمي للقاء دوشنبه ليحسم اللقاء ويصل للنقاط الـ6 ليستمر في حصد العلامة الكاملة بدوري المجموعات وتحقيق سابقة في تاريخ الفرق السعودية.

ويملك النصر أقوى هجوم بالدوري السعودي، بتسجيل 24 هدفا في 8 مباريات، بفضل تألق النجم كريستيانو رونالدو، والعائد بقوة أندريه تاليسكا.

ويتوقع أن يحشد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر بكل أسلحته الهجومية، لتعزيز الصدارة، بينما يملك الاستقلال نقطة واحدة من التعادل على أرضه مع الدحيل القطري (0-0).

استقلال دوشنبه فريق متواضع جدا مقارنة بالنادي السعودي ولا توجد مقارنات نستحضرها حيث لم يتمكن الفريق الطاجيكي من الفوز على الفرق السعودي بدوري الأبطال مطلقا، حيث إن نسبة خسارة الفريق على كافة الاستحقاق خلال 10 مباريات أخيرة 70% وبنسبة فوز 20% و 10% تعادلات.

وتعتبر هذه المشاركة الثالثة للاستقلال الطاجيكي في دور المجموعات، حيث كان الظهور الأول له في 2021.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن عن تكليف الكوري الجنوبي هيونغ جين، حكما لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه.

الكوري هيونغ من أصحاب القرارات المثيرة وكريم جدا في توزيع الكروت الصفراء والحمراء كذلك ولكن مع وجود تقنية الحكم المساعد ستكون الأمور مطمئنة إلى حد ما.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، وخلفه الدحيل القطري واستقلال دوشنبه بنقطة واحدة، ويتذيل بيرسبوليس الإيراني بدون نقاط.

قبل المواجهة: