الاتحاد يتطلع للحفاظ على صدارته الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع الاتحاد للتخلص من الإرهاق ليتمكن من الدفاع عن صدارته للمجموعة الثالثة، عندما يحل ضيفا على سباهان أصفهان الإيراني اليوم، بملعب «نقش جيهان».

ويواجه الاتحاد العائد للبطولة الآسيوية بعد غياب، تحديا كبيرا بسبب الإرهاق الذي انعكس على أداء ونتائج الفريق في آخر مباراتين بالدوري وكأس الملك.

الفريق الجداوي يدخل مواجهة سباهان وهو يعتلي صدارة المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بعد تفوقه في الجولة الأولى على أجمك الأوزبكي بثلاثية نظيفة.

غيابات العميد

يغيب عن اتحاد جدة نجمه كريم بنزيما، ومدافعه أحمد شراحيلي للإصابة، بينما استعاد الفريق نجميه عبد الرزاق حمد الله، وإيجور كورنادو.

من جهته، أكد المدير الفني للاتحاد البرتغالي نونو سانتو، أن فريقه يعاني كثرة الغيابات، قبل مواجهة سباهان أصفهان الإيراني.

وقال سانتو، أمس، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، والذي عقد بمدينة أصفهان الإيرانية، إن فريقه يعاني توالي الغيابات بسبب الإصابات أو بسبب استدعاءات اللاعبين للمنتخبات، لكنه يعمل على تجهيز البديل المناسب.

وأوضح مدرب الاتحاد، أنه يجهز اللاعبين خلال جلسات استشفائية، نظرا لتقارب مواعيد المباريات.

وأشار إلى أن «كتيبة النمور تتنظر مباراة كبيرة غدا أمام فريق كبير، جيد ومنظم، وأعرف مدربه شخصيا»، مشددا على أن فريقه يملك لاعبين مميزين، وأن ضغط المباريات لن يمنعهم من تقديم المستوى المطلوب.

خبرة المعيوف

أضاف سانتو: «لاعبو الاتحاد اعتادوا على اللعب في حضور الجماهير ووسط التشجيع الحماسي، وكلنا يعلم جيدا جماهير الاتحاد».

وبيّن سانتو أن فريقه يملك لاعبين رائعين في حراسة المرمى، لكنه فضل الاعتماد على المعيوف، نظرا لخبرته في المباريات الآسيوية.

وكشف مدرب الاتحاد أن هدفه المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى أن فريقه يسير خطوة بخطوة نحو هذا الهدف.

وستكون مباراة سباهان الثالثة للفريق الاتحادي في غضون 8 أيام، إذ لعب أمام الخلود في كأس الملك، ثم الفيحاء (الخميس).

أبرز نتائج سباهان

في المقابل، يدخل أصحاب الأرض مباراة الغد وفي رصيدهم نقطة واحدة من تعادل خارج الديار مع القوة الجوية العراقي (2-2).

ويملك سباهان خبرة طويلة مع دوري أبطال آسيا، وكانت أبرز نتائجه في البطولة الحصول على وصافة نسخة 2007.

ويشرف على تدريبات سباهان، المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، الذي سبق له الإشراف على كثير من الأندية الأوروبية والآسيوية.

وسبق لمورايس الفوز بلقب الدوري السعودي مع الهلال، ولقب الدوري الياباني مع جيونبوك الكوري الجنوبي، وكأس السوبر مع الشباب.