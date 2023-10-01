تيك توك يدخل الهلال في تحدي أوسيمين مع تشيلسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية وبعض الصحف الإنجليزية وجود سباق محموم بين الهلال وتشيلسي لكسب خدمات لاعب فريق نابولي الإيطالي النيجيري فيكتور أوسيمين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد التوتر الذي نشأ بين اللاعب ونادية الذي يرتبط معه بعقد احترافي حتى نهاية موسم 2025، بسبب مقطع فيديو ساخر نشر على موقع «تيك توك» أدى إلى حدوث أزمة بين اللاعب النيجيري، وبين إدارة نادي نابولي الإيطالي؛ حيث قرر اللاعب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ناديه.

مقطع ساخر

وكان الحساب الرسمي لنادي نابولي نشر عبر موقع «تيك توك»، مقطع فيديو يسخر فيه من مهاجمه «فيكتور أوسيمين» بعد إهداره ضربةَ جزاء خلال مباراة الفريق أمام بولونيا.

من جهتها اهتمت الصحف التركية بمتابعة السباق السعودي الإنجليزي على اللاعب حيث ذكرت أن المدير الفني الحالي للهلال البرتغالي جورجي جيسوس حريص على انضمام اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية، وفي الإطار ذاته أشارت صحيفة غازيتا ديلو سبورت أن الهلال لديه الاستعداد لإبرام عقد مع فيكتور أوسيمين لـ 5 مواسم كروية.

يشار إلى فيكتور أوسيمين يبلغ من العمر 24 عاما، ويلعب لنادي نابولي منذ 2020، بعد أن قدم من ليل الفرنسي، ويمثل منتخب نيجيريا منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 120 مليون يورو.

مستقبل جيسوس

على صعيد آخر لم تكتف وسائل الإعلام البرازيلية من متابعة الحالية الفنية للهلال والمستقبل التدريبي لجورجي جيسوس مع فريقه حيث تتابع وسائل الإعلام البرازيلية عن كثب تلك الحالة، في ظل اهتمام الشارع البرازيلي بالتطورات الفنية لفريق فلامنجو بعد إقالة مدربه خورخي سامباولي من تدريب الفريق، بسبب سواء النتائج، تطلعا لقرار هلالي بإقالة جيسوس، حيث أكد المدير التنفيذي فهد المفرج عقب فوز الفريق على الشباب بهدفين دون مقابل في الجولة الثامنة لمنافسات دوري روشن، أن المدرب خورخي خيسوس؛ مدرب لا يتحمل كل شيء في تراجع الفريق، وهو جزء من العمل، بل هو الجزء الأكبر من الناحية الفنية، لافتا إلى أنه ليس صاحب القرار، ولا يستطيع إقالته، مشيرا، إلى أن القرار يأتي من منظومة العمل بشكل عام.