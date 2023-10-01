تيك توك يدخل الهلال في تحدي أوسيمين مع تشيلسي

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مقطع ساخر
وكان الحساب الرسمي لنادي نابولي نشر عبر موقع «تيك توك»، مقطع فيديو يسخر فيه من مهاجمه «فيكتور أوسيمين» بعد إهداره ضربةَ جزاء خلال مباراة الفريق أمام بولونيا.
من جهتها اهتمت الصحف التركية بمتابعة السباق السعودي الإنجليزي على اللاعب حيث ذكرت أن المدير الفني الحالي للهلال البرتغالي جورجي جيسوس حريص على انضمام اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية، وفي الإطار ذاته أشارت صحيفة غازيتا ديلو سبورت أن الهلال لديه الاستعداد لإبرام عقد مع فيكتور أوسيمين لـ 5 مواسم كروية.
يشار إلى فيكتور أوسيمين يبلغ من العمر 24 عاما، ويلعب لنادي نابولي منذ 2020، بعد أن قدم من ليل الفرنسي، ويمثل منتخب نيجيريا منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 120 مليون يورو.
مستقبل جيسوس
على صعيد آخر لم تكتف وسائل الإعلام البرازيلية من متابعة الحالية الفنية للهلال والمستقبل التدريبي لجورجي جيسوس مع فريقه حيث تتابع وسائل الإعلام البرازيلية عن كثب تلك الحالة، في ظل اهتمام الشارع البرازيلي بالتطورات الفنية لفريق فلامنجو بعد إقالة مدربه خورخي سامباولي من تدريب الفريق، بسبب سواء النتائج، تطلعا لقرار هلالي بإقالة جيسوس، حيث أكد المدير التنفيذي فهد المفرج عقب فوز الفريق على الشباب بهدفين دون مقابل في الجولة الثامنة لمنافسات دوري روشن، أن المدرب خورخي خيسوس؛ مدرب لا يتحمل كل شيء في تراجع الفريق، وهو جزء من العمل، بل هو الجزء الأكبر من الناحية الفنية، لافتا إلى أنه ليس صاحب القرار، ولا يستطيع إقالته، مشيرا، إلى أن القرار يأتي من منظومة العمل بشكل عام.
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