جود بيلينجهام يتصدر أرقام ريال مدريد

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وحسم ريال مدريد المباراة في أول 17 دقيقة من عمر الشوط الأول بهدفي خوسيلو (د17)، وتشواميني (د21)، فيما حسم جود بيلينجهام النتيجة في الشوط الثاني بهدف ثالث في الدقيقة الـ73.
وأكمل ريال مدريد المباراة بـ10 لاعبين بعد تدخل خشن من ناتشو على مهاجم جيرونا بورتو في الوقت بدل الضائع.
وبهذا الفوز تصدر ريال مدريد الليجا بـ21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثاني (20)، وجيرونا الثالث (19).
وتصدر جود بيلينجهام أبرز أرقام فوز ريال مدريد على جيرونا، بعد أن قدم أداء مذهلا خلال المباراة.
أبرز أرقام ريال مدريد بعد الفوز على جيرونا:
- انفرد جود بيلينجهام بصدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 6 أهداف، بفارق هدف واحد عن روبرت ليفاندوفسكي (5)، وألفاروا موراتا (5).
- بيلينجهام هو أول لاعب خط وسط في القرن الـ21 يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني، بعد الجولة الثامنة.
- سجل جود بيلينجهام 7 أهداف لريال مدريد في 8 مباريات هذا الموسم بجميع المسابقات، وهو أفضل هداف للفريق حتى الآن هذا الموسم.
- بفوزه على جيرونا، فاز كارلو أنشيلوتي مرة واحدة على الأقل على كل من خصومه المختلفين في مسيرته بالليجا.
- جود بيلينجهام هو أكثر اللاعبين في الليجا مساهمة في تسجيل الأهداف بـ8 أهداف (6 أهداف، تمريرتين حاسمتين، بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي (5 أهداف، 3 تمريرات حاسمة).
- سجل خوسيلو في كل من مبارياته الأربع الأخيرة التي بدأها في الليجا مع ريال مدريد.
- هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها المهاجم الإسباني هدفا في 4 مباريات متتالية في موسم واحد بالمسابقة خلال مسيرته.
- بعد أن كان أساسيا في 11 مرة متتالية مع ريال مدري في كافة المسابقات منذ مايو، جلس رودريجو على مقاعد البدلاء أمام جيرونا اليوم (المرة الأولى هذا الموسم).
- تعرض ناتشو للطرد الثالث في مسيرته في 326 مباراة مع ريال مدريد. الأولين كانا في عام 2019 (كلاهما بسبب إنذارين): ضد ليفانتي في الدوري، وضد أياكس في كأس أوروبا.
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