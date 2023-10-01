جود بيلينجهام يتصدر أرقام ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني بعد تحقيق فوز كبير خارج أرضه على جيرونا ( 3 ـ صفر)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

وحسم ريال مدريد المباراة في أول 17 دقيقة من عمر الشوط الأول بهدفي خوسيلو (د17)، وتشواميني (د21)، فيما حسم جود بيلينجهام النتيجة في الشوط الثاني بهدف ثالث في الدقيقة الـ73.

وأكمل ريال مدريد المباراة بـ10 لاعبين بعد تدخل خشن من ناتشو على مهاجم جيرونا بورتو في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز تصدر ريال مدريد الليجا بـ21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثاني (20)، وجيرونا الثالث (19).

وتصدر جود بيلينجهام أبرز أرقام فوز ريال مدريد على جيرونا، بعد أن قدم أداء مذهلا خلال المباراة.

أبرز أرقام ريال مدريد بعد الفوز على جيرونا: