كلوب يسخر من اعتراف الاتحاد الإنجليزي بظلم ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سخر المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، من اعتراف لجنة التحكيم بتعرض «الريدز» لظلم تحكيمي، في مواجهة توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز، معبرا في الوقت ذاته عن غضبه من الأخطاء التحكيمية المرتكبة، مؤكدا أن قرارات الحكم سيمون هوبر كانت ظالمة.

وشهدت مباراة التي هزم فيها ليفربول من توتنهام (2-1) 10 بطاقات صفراء (5 لتوتنهام، 5 لليفربول) وبطاقتين حمراوين من نصيب كورتيس جونز وديوغو جوتا، كما ألغي هدف صحيح للكولومبي لويس دياز.

وقال يورغن كلوب في تصريحات لـ«سكاي سبورتس» البريطانية عن الهدف الملغي الذي أقرت لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي أنه صحيحا بالفعل «الكرة كانت بين ساقي محمد صلاح، لقد رسموا الخط بشكل خاطئ ولم يحكموا على اللحظة التي مرر فيها مو الكرة بشكل صحيح.. من الصعب جدا التعامل معها، بالفعل لم يفعلوا ذلك عن قصد، ولكن الأخطاء ما زال تحدث».

واعترفت هيئة التحكيم الإنجليزية (PGMOL)، بأن هدف لويس دياز الملغي لليفربول في الخسارة أمام مضيفه توتنهام بهدفين لواحد، كان صحيحا وتم إلغاؤه بسبب خطأ بشري كبير.

وظن دياز أنه منح فريقه التقدم في الدقيقة الـ34 عندما سدد الكرة في الشباك، بعد تمريرة من محمد صلاح، لكن علم التسلل ألغى الهدف.

وبدا أن الإعادة تظهر أن دياز كان يتماشى مع الساق الخلفية لكريستيان روميرو.

لم يتم توفير خطوط الفار مع الإعادة.

ذكرت (PGMOL) أن الفار فشلت في التدخل في القرار، ووعدت بمراجعة كاملة للحادث.

وقال بيان (PGMOL) “تقر (PGMOL) بحدوث خطأ بشري كبير خلال النصف الأول من مباراة توتنهام هوتسبر ضد ليفربول. تم إلغاء هدف لويز دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة على أرض الملعب. لقد كان هذا خطأ واقعيا واضحا، وكان من المفترض أن يؤدي إلى احتساب الهدف من خلال تدخل الفار، إلا أن الفار فشل في التدخل”.

وتعرض ليفربول بتسعة لاعبين للهزيمة بهدفين لواحد أمام توتنهام، بعد هدف جويل ماتيب في مرماه في الدقيقة الـ96.

وتقلص عدد لاعبي ليفربول إلى 10 لاعبين بعد 26 دقيقة، عندما حصل كورتيس جونز على بطاقة حمراء مباشرة بتزكية الفار، بعد تدخله على إيف بيسوما.

تلقى ديوغو جوتا بطاقتين صفراوين في غضون دقيقتين من الشوط الثاني، حيث لعب ليفربول آخر 21 دقيقة بتسعة لاعبين.

وعدل كودي جاكبو تقدم سون هيونج مين لتوتنهام في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وبدا أن فريق كلوب خرج بنقطة قبل أن يحول ماتيب عرضية بيدرو بورو إلى داخل مرماه في الدقيقة الـ96.