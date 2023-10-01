الهلال يستعيد الصدارة.. وقطار النصر يعبر محطة حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد فريق الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين عقب انتهاء مباريات الجولة الثامنة برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن وصيفه الاتحاد، عقب فوزه بثنائية على الشباب، مستثمرا تعثر الأخير بالتعادل السلبي أمام الفيحاء، فيما واصل قطار النصر حصد النقاط خارج قواعده أمام الطائي بجزائية نجمه كريستيانو رونالدو هداف الدوري، مسجلا فوزه السادس على التوالي، في حين حصد فريق التعاون فوزا ثمينا أمام الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تقاسم فريقا الأهلي والاتفاق نقاط مواجهتهما على إثر التعادل السلبي التي آلت اليها نتيجة مواجهة جدة.

الفيحاء يفرمل الاتحاد

سلب فريق الفيحاء الصدارة من ضيفه الاتحاد بعد أن فرض عليه التعادل السلبي ليخرج بنقطة ثمينة ، في مواجهة شهدت سيطرة اتحادية لم تستثمر أمام التنظيم الدفاعي للبرتقالي مكررا ذات النتيجة التي حققها أمام الهلال، حيث جاءت هذه النتيجة مخيبة للاتحاديين قبل أيام من لقاء الجار الأهلي في ديربي جدة المنتظر بالجولة المقبلة.

نصر رونالدو يواصل زحفه نحو القمة

واصل النصر بقيادة رونالدو سلسلة الانتصارات، محققا فوزه السادس هذا الموسم من أمام مستضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف، ليواصل زحفه نحو المنافسة على صدارة ترتيب دوري روشن بـ18 نقطة وبفارق نقطة عن الوصيف الاتحاد والتعاون ثالث الترتيب.

الزعيم يعمق جراح الليث

استعاد فريق الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين من أمام فريق الشباب برأسية كوليبالي وهدافه ميتروفتش، في مواجهه شهدت إهدار البرازيلي نيمار لضربة جزاء في شوطها الأول، قبل أن يعود ويبرز بشكل لافت في شوطها الثاني، معمقا جراح الليث الشبابي بتلقيه الخسارة الرابعة هذا الموسم.

الاتفاق يعرقل الأهلي قبل ديربي جدة

فرض الإنجليزي ستيفين جيرارد مدرب فريق الاتفاق التعادل السلبي على مواجهة فريقه أمام مستضيفه الأهلي الذي يستعد لمواجهة نده التقليدي الاتحاد بعد عودته لدوري الأضواء هذا الموسم في أهم مباريات الجولة التاسعة المقبلة.

خماسية جديدة للنموذجي أمام الفرسان

كرر فريق الفتح خماسيته الشهيرة أمام الأهلي بذات النتيجة أمام ضيفه الوحدة، في مواجهة شهدت تألق الإسباني كريستيان تيو بتسجيله (هاتريك) في شباك المغربي منير المحمدي الذي تلقت شباكه أهدافا بأشكال وألوان مختلفة كان أجملها مقصية ابن جلدته مراد باتنا من خطأ خارج منطقة الجزاء الوحداوية كأجمل أهداف الجولة.

السكري زايد حلاه

حافظ فريق التعاون على حظوظه ومنافسته الجادة على المراكز المتقدمة بسلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بانتصار عريض على فريق الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف، بقي من خلالها بالمركز الثالث برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن الوصيف الاتحاد ونقطتين عن المصتدر الهلال.

الرياض والأخدود يحققان فوزهما الثاني

عاد فريقا الرياض والأخدود بفوزين ثمينين خارج قواعدهما، بعد فوز الأول بهدف يتيم أمام مستضيفه أبها جاء بأقدام أندريه جراي، فيما حقق الأخير فوزا أمام مستضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف أتيا عن طريق سافيور قودوين وأندريه بوركا.

ضمك يحقق انتصاره الأول

بعد سبع جولات تمكن مارد الجنوب فريق ضمك من تحقيق أول انتصار من أمام مستضيفه الخليج، بثنائية فاروق شافعي وكيفين نكودا وصل معها للنقطة السادسة، بينما ظل فريق الخليج على رصيده السابق بثمانية نقاط.

انخفاض المعدل التهديفي بالثامنة

انخفض المعدل التهديفي لمهاجمي فرق دوري روشن السعودي للمحترفين بالجولة الثامنة إلى 21 هدفا بفارق 15 هدفا عن الجولة السابعة، حيث حضرت السلبية في مواجهتي الفيحاء والاتحاد والأهلي والاتفاق ، فيما سجلت أعلى نتيجة في لقاء الفتح والوحدة بستة أهداف.

أرقام من دوري روشن للمحترفين

حقق النصر 6 انتصارات متتالية.

لم يعرف النصر الخسارة منذ عودة تاليسكا من الإصابة.

السنغالي كوليبالي أول لاعب في صفوف الهلال يسجل هدفا من ركلة ركنية هذا الموسم.

يأتي نيمار في المركز الثاني ضمن أفضل صانعي الأهداف بالمسابقة.

عادت جماهير الاتحاد إلى جدة غاضبة، بعد تخلي فريقها عن الصدارة اثر إخفاقه في تجاوز محطة الفيحاء.

بعد 7 جولات تمكن مارد الجنوب فريق ضمك من تحقيق أول انتصار من أمام مستضيفه الخليج.

انخفض المعدل التهديفي لمهاجمي فرق دوري روشن بالجولة الثامنة.

لأول مرة خلال الموسم الجاري انتهت مواجهتان في جولة واحدة بتعادلين سلبيين: الاتحاد أمام الفيحاء، والأهلي مع الاتفاق.

شهدت الجولة الـ8 تسجيل الهاتريك السابع بالمسابقة عن طريق لاعب الفتح، الإسباني كريستيان تيو.

7 جولات لم يتمكن مهاجم الأهلي البرازيلي فيرمينو من التسجيل.

الدون في صدارة ترتيب هدافي دوري روشن