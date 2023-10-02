شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: تقرير الحكم يحسم العقوبات.. وهذا موقف إعادة مواجهة الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، عن العقوبات التي صدرت اليوم على الزمالك والمقاولون وغيرهما من الأندية، بناء على تقارير الحكام للجولة الثانية من دورى نايل.

وقال عامر حسين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2، اليوم، إن الحكم أمين عمر لم يذكر في تقريره ما يحتم إعادة مواجهة الزمالك والمقاولون، وبالتالي لم تتطرق لجنة المسابقات لفكرة إعادة هذه المباراة.

وأضاف: "إذا تحدثنا عن استبعاد الزمالك من بطولة كأس السوبر، فالأمر متعلق باللائحة، ونصها واضح في هذه الحالة، الزمالك اعتذر عن خوض المباراة في السوبر الماضي وتم توقيع عقوبة الاستبعاد لمدة موسم".

وتابع المشرف على المسابقات في اتحاد الكرة ورابطة الأندية: "إيقاف عامل غرفة ملابس الإسماعيلي لنهاية الدور الأول، لأنه ترك مقعده وتوجه لدكة بدلاء المنافس وهو الاتحاد السكندري؛ لاستفزازهم بالضحك والرقص، ونفس العامل تم إيقافه في الموسم الماضي".

واستطرد عامر حسين تصريحاته: "بطولة السوبر المصري للأبطال تحتاج أربعة أيام، وبالتالي تم تحديد الفترة من 23 إلى 29 ديسمبرلخوض السوبر، وتم تسليم المواعيد الكاملة للمباريات بكل تصوراتها لرابطة الأندية".

وأردف: "لا يوجد تعارض بين مشاركة الأهلى في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، وخوضه لمنافسات كأس السوبر المصري للأبطال، والجدل المثار حول مواعيد مباريات بعض الفرق في غير محله، لأننا راعينا مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، غير أن توقيت المباراة سواء نهارا أو ليلا يتم بين الفريقين المتنافسين".

واستكمل المشرف على المسابقات: "نراعي في توزيع المباريات على المواعيد توزيع المواجهات الجماهيرية على مواعيد متفاوتة، الهدف هنا تحقيق أكبر نسبة مشاهدة، والأمور يحكمها الجانب التسويقي والجماهيري، وحتى الآن ملتزم بموعدين فقط تم تبليغي بهما وهما الساعة الرابعة والساعة السابعة مساء حتى الآن".