شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى قرعة الدور التمهيدى لكأس مصر الجديد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، مراسم قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر موسم 2024/2023، بمشاركة الأندية المتواجدة بالأقسام الثاني (ب) والثالث والرابع.

حدد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر المقبل موعدا لإقامة مباريات كأس مصر ومؤجلات مسابقة الدورى العام في الموسم الجديد.

وأعلنت رابطة الأندية مؤخراً جدول مباريات الدور الأول من عمر الدورى الجديد، وشهد تأجيل بعض مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر بسبب المشاركات الإفريقية لهذه الفرق.

كما رفضت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مقترح إيقاف الدوري خلال إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال والتي تقام بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.