شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يصعد ضد التحكيم بعد إلغاء هدف صحيح أمام توتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة الحكام في إنجلترا الأحد استبدال الحكمين دارين إنجلاند ودان كوك في مباراتين بالجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما كانا مسؤولين عن حكم الفيديو المساعد في فوز توتنهام هوتسبير 2-1 على ليفربول الذي شهد إلغاء هدف صحيح سجله الفريق الضيف.

ولعب ليفربول بتسعة لاعبين بعد طرد كيرتس جونز وديوجو جوتا، قبل أن يحسم هدف سجله جويل ماتيب عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع الفوز لصالح توتنهام.

وظن ليفربول أنه تقدم في النتيجة عندما استلم لويس دياز تمريرة محمد صلاح وسدد في الزاوية البعيدة لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأصدرت رابطة الحكام بياناً ألقت فيه باللوم على «خطأ بشري كبير» في إلغاء هدف دياز، مشيرة «كان هذا خطأ حقيقياً واضحاً. كان يجب احتساب الهدف بتدخل من حكم الفيديو المساعد».

وفي بيان صادر الأحد، قالت الرابطة «تقرر استبدال دارين إنجلاند حكم الفيديو المساعد في مباراة توتنهام أمام ليفربول ودان كوك (مساعده) في نفس المباراة في مواجهتي نوتنجهام فورست أمام برنتفورد وفولهام ضد تشيلسي».

من جهته،صعد نادي ليفربول في بيان رسمي الموقف،وقال انه يدرس كافة الاحتمالات،في إشارة إلى طلبه إعادة المباراة.

وجاء في البيان:تابع نادي ليفربول لكرة القدم اعتراف لجنة الحكام المحترفين بإخفاقات الليلة الماضية، ومن الواضح أن التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث مما أدى إلى المساس بالنزاهة الرياضية.

وتابع البيان: تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها «خطأ بشري كبير» أمر غير مقبول أيضاً، ولا ينبغي تحديد النتائج إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة.

واختتم ليفربول بيانه:سوف نستكشف مجموعة الخيارات المتاحة، بالنظر إلى الحاجة الواضحة للتصعيد والحل.