الامارات | العين وشباب الأهلي يرسمان ملامح منافسة ثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ كل من العين وشباب الأهلي على موقعهما في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بنهاية الجولة الرابعة، فيما توقفت الانطلاقة الباهرة لفريق الوصل بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي خارج ملعبه أمام خورفكان 3-3 في حين تذوق النصر أول فوز له والذي جاء على حساب حتا، وترصد «الإمارات اليوم» ثمانية مشاهد فنية من الجولة الرابعة.

مصادر الخطورة متنوعة في الجزيرة

في الوقت الذي صام فيه الدولي علي مبخوت عن التسجيل للجولة الثانية على التوالي، فإنه في المقابل بات واضحاً أن مصادر الخطورة في الجزيرة أصبحت أكثر تنوعاً، إذ إن الأهداف السبعة التي سجلت في شباك اتحاد كلباء والبطائح تناوب في تسجيلها ستة لاعبين.

ثلاثيات تؤكد النزعة الهجومية

سجلت سبعة أندية ثلاثة أهداف خلال الجولة الرابعة، ما رفع عدد الأهداف المسجلة في الجولة إلى 30 هدفاً، ونجحت ثلاثة أندية في تسجيل ثلاثيتها خارج ملعبها وهي: النصر خلال انتصاره على حتا، والعين في مواجهة الشارقة، والوصل أمام خورفكان.

شرودر يرد الدين للشارقة

كان المدرب الهولندي حاضراً في مدرجات استاد آل نهيان خلال خسارة العين لنهائي كأس الرابطة أمام الشارقة، ما منحه فرصة معرفة خصمه بشكل جيد، إذ عرف كيف يشحذ همم لاعبيه ليفوز العين 3-2 في الجولة الرابعة.

لا خوف على شباب الأهلي مع حمزة

بدد حارس المرمى حسن حمزة المخاوف سريعاً، وأثبت أنه لا خوف على عرين «فرسان دبي» في وجوده رغم قلة مشاركاته، إذ تصدى لثماني فرص حقيقية، ليقود فريقه لتحقيق انتصار مهم 3-1.

إيجابية وصلاوية رغم التعادل

يمكن وصف تعادل الوصل 3-3 أمام خورفكان بأنه بطعم الخسارة، لكنه في المقابل أظهر نقطة إيجابية متمثلة في استمرار النجاعة الهجومية، إذ سجل الفريق الثلاثية الثالثة هذا الموسم.

الوحدة يفتقد بيدرو وتيغالي

يوماً بعد يوم يثبت فريق الوحدة افتقاده للهداف جواو بيدرو الذي انتقل بصورة مفاجئة إلى التعاون السعودي، والمخضرم سبستيان تيغالي الذي التحق بصفوف الشارقة، فقد أظهرت الخسارة أمام شباب الأهلي 1-3 أن الفريق بحاجة لرأس حربة صريح.

تراوري يقدم أوراق اعتماده

قدم لاعب وسط العين، المقيم المالي عبدالكريم تراوري (18 عاماً) أوراق اعتماده بشكل مميز، إذ ساعدته لياقته البدنية العالية خلال مباراة الشارقة في الظهور بشكل متميز.

أزارو يتوهج في عجمان

كان مهاجم عجمان المغربي وليد أزارو نقطة الضوء الوحيدة في صفوف عجمان خلال مواجهة اتحاد كلباء التي خسرها «البرتقالي» 3-5، إذ توهج وسجل «هاتريك».