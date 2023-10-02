الامارات | سباق «العالية» للبوانيش يفتتح موسم «المحامل الشراعية» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق «العالية» للبوانيش الشراعية، أول السباقات التراثية في الموسم الجديد، نهاية الأسبوع الجاري، وتبلغ مسافته سبعة أميال بحرية، وبمشاركة 60 بانوشاً. وسيتم تحديد موعد السباق بعد التواصل مع الجهات المعنية، لتحديد حالة الطقس المناسبة لإقامة السباق.