الامارات | البريطاني سايمون يتوّج بلقب بطولة «هاب» للتنس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة «هاب» للتنس، التي أقيمت في ملاعب نادي «هاب» بواحة السيليكون في دبي، فوز البريطاني سايمون على مستوى فئة الرجال، ومحمد عبدالقادر في فئة الروّاد.

وقام بتتويج الفائزين والفائزات في اليوم الختامي، ليث العاني، مدير عام نادي «هاب» مدير البطولة، وممثلو شركتي «برنس» و«ليدر سبورت». وفي بقية الفئات، توّج بلقب مسابقة الناشئين تحت 16 سنة كوبولوف، وفي الناشئات فازت بالكأس زين هو، وفاز ميسون سيلفاكومار في فئة تحت 12 سنة للبنين، وعلى مستوى الفئة نفسها للبنات، فازت إيزابيلا جيمس.