شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات غدا استعدادا للبنك الأهلى فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك تدريباته استعدادا لمباريات الدورى، غدا الثلاثاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة دورى نايل.

ومنح الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للفريق، راحة للاعبين 48 ساعة، بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتى فى الكوندفرالية الأفريقية والتأهل لدور المجموعات.

وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتى الذهاب والإياب.

قال محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" لاعب الفريق الأبيض، كان يشكو من شد خفيف في العضلة الخلفية، الأمر الذى منعه من المشاركة في المران الأخير للفريق الأبيض قبل مواجهة أرتا سولار.