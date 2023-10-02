موعد مباراة الأهلى وإنبى فى بطولة كأس مصر والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الإثنين، تدريباته استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الأهلى وإنبى بكأس مصر

يستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى بكأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلى بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر

وتوّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022، بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتي لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلي بعدها بدقيقتين، قبل أن يُضيف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.