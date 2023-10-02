شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحدد برنامج تأهيل خاصا لرباعى الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الفنى، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، برنامج خاصا لتأهيل رباعى الفريق عمرو السيسى وعبد الله جمعة وحسام بيسو وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، قبل مواجهة البنك الأهلى.

ويرغب الجهاز الفنى فى تجهيز كل العناصر، حتى تصبح أمامه العديد من الاختيارات الفنية، فى ظل ضغط المباريات التى سيشهدها الفريق فى المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل عدم تدعيم الفريق بأى عناصر جديدة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة دورى نايل.