شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه اتحاد الجزائر فى البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى، مع نظيره اتحاد الجزائر، فى أولى مباريات الفريق بالبطولة العربية التى تقام بقطر فى الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وتضم القائمة 14 لاعبًا، هم: هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى، وخاض الأهلى أولى مبارياته أمس الأحد، وفاز على نظيره دجلة العراقى بنتيجة 77/92.