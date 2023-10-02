شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه اتحاد الجزائر فى البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
وتضم القائمة 14 لاعبًا، هم: هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.
ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى، وخاض الأهلى أولى مبارياته أمس الأحد، وفاز على نظيره دجلة العراقى بنتيجة 77/92.
الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.
كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.
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