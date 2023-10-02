شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراته ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، ضمن البرنامج المحدد من قِبَل الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في نصف نهائي الكأس.

ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة إنبي من خلال شرح أسلوب لعب الفريق البترولي وأبرز اللاعبين في صفوفه، وأسلوبه في التحضير والاستحواذ على الكرة، ووضعيته في الحالة الدفاعية وكذلك الحالة الهجومية، وأخطر اللاعبين في كتيبة تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، من أجل وضع الخطة المناسبة للانقضاض على الفريق البترولي التأهل لنهائي الكأس، والحفاظ على اللقب المتوج به في الموسم الماضي.